У Лаврова уже заговорили о "сломе "Минска" из-за позиции Украины по миротворцам на Донбассе

Москва считает, что требования Киева о необходимости размещения миссии ООН в первую очередь на российско-украинской границе "нарушают последовательность этапов" Минских соглашений. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Сразу после внесения российского проекта резолюции, он был искажен во многих СМИ Украины, преподнесен совершенно не так. Одна из серьезных проблем в урегулировании - это обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ. С учетом этого 5 сентября мы внесли в СБ ООН проект резолюции, согласно которому для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ развертывается миссия ООН, оснащенная легким стрелковым оружием", - сказала она.

По словам Захаровой, принципиально важный момент в том, что миссия ООН по содействию по охране "не должна подменять" контактную группу и "нормандскую четверку".

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"Кроме того, важно соблюсти ряд условий. Мандат миссии должен быть четко ограничен по функциям, ввод миссии осуществляется после разведения сторон и отвода техники и только с согласия сторон", - добавила представитель МИД РФ.

"Звучащие из Киева требования о том, что миссия должна быть размещена на всех территориях "ДНР" и "ЛНР", в том числе по всей линии границы с Россией, ведут к слому существующих форматов и последовательности шагов по Минским соглашениям", - убеждены у Лаврова.

Также Захарова напоминает, что контроль над границей является финальным пунктом "Минска-2".

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

20 сентября Порошенко заявляет, что в миротворческой миссии ООН на Донбассе нет места для представителей агрессора.