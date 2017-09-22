Россия снова изменила позицию по миссии ООН на Донбассе

РФ снова изменила позицию по миссии ООН на Донбассе и согласна разместить ее только на линии разграничения, а также просчитывает ситуацию после предоставления Украине американского летального оружия. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, комментируя встречу глав Украины и США.

Читайте такжеВ Белом доме рассказали о встрече Трампа с Порошенко

«Сейчас осень 2017 года, и мы видим, как слово «летальное оружие» используется «президентом мира» почти ежедневно. Я думаю, что это повод задуматься, в какой ситуации находится Украина. Что касается просчитываем или нет. Конечно, просчитываем развитие ситуации», - сказала Захарова.

При этом она посетовала, что президент Украины Петро Порошенко завоёвывал голоса избирателей под лозунгом, что он будет «президентом мира», и главная его задача – принести мир.

Захарова считает, что для многих понятие Минских договоренностей становится чем-то виртуальным, но на самом деле это сегодняшняя реальность. По ее словам, стороны должны делать все, чтобы придерживаться именно этого курса.

«Сейчас в стенах Организации Объединенных Наций разрабатывается и прорабатывается российский проект резолюции по поводу участия ооновских миротворческих сил. Много спекуляций было на эту тему, очень много спекуляций было в СМИ Украины относительно того, что якобы миротворцы будут размещаться на всей территории Донбасса», - сказала она.

«Я хотела бы напомнить, о чем идет речь. Это очень важный вопрос. Они будут развертываться на линии соприкосновения, где находятся наблюдатели ОБСЕ для того, чтобы обеспечивать их безопасность. Не более и не менее. Все двоякие рассуждения недопустимы – тут надо быть предельно четкими», - подчеркнула Захарова.

Она заметила, что в данную минуту идет работа над проектом резолюции. Есть российские предложения - российский проект резолюции и предложения других стран – говорить о том, что и когда ляжет на стол Совбеза для голосования, пока рано, добавил она.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.