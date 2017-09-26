Не выдержал Штепу: у экс-главы Славянска сломался электронный браслет, ее снова взяли под стражу

Скандальная экс-глава Славянска Нелли Штепа заявила, что ее электронный браслет сломался, передает ТСН.

Штепа подчеркнула, что устройство вышло из строя еще 24 сентября, ночью. Браслет отправили на ремонт в Харьков, а ее снова взяли под стражу.

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При этом экс-мэр заявила, что уже купила стразы, чтобы украсить браслет, сразу как ей его вернут. Это может произойти сегодня в суде.

Как сообщал УНИАН ранее, экс-мэру Славянска Нелли Штепе в четверг, 21 сентября, поздно вечером все-таки надели электронный браслет.

Ранее Штепа сама жаловалась журналистам, что без этого устройства не может более-менее свободно передвигаться даже вблизи дома, в котором живет сейчас со своим бывшим мужем - говорит, что они уже помирились.