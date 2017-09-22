Штепе надели электронный браслет (видео)

Экс-мэру Славянска Неле Штепе в четверг поздно вечером все-таки надели электронный браслет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ранее Штепа сама жаловалась журналистам, что без этого устройства не может более-менее свободно передвигаться даже вблизи дома, в котором живет сейчас со своим бывшим мужем - говорит, что они уже помирились.

Экс-мэр рассказала, что в Славянске ее встретили приветливо, несут цветы. Дом, в котором она должна жить согласно с решением о домашнем аресте, принадлежит ее подруге, а Штепа прописалась туда еще 10 лет назад.

Сегодня она снова поехала в Харьков. Штепа - единственная в стране экс-руководительница города, которую обвиняют в терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ей грозит пожизненный срок, с которого она три года уже отсидела в СИЗО и якобы покаялась, хотя эта статья не предусматривает домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Ленинский райсуд Харькова изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Штепа должна постоянно находиться по месту жительства в Славянске.

Штепа обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.