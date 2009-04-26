В Украину прибыл первый заместитель госсекретаря США

Сегодня в Украину с официальным визитом прибыл первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джеймс СТАЙНБЕРГ.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе своего визита завтра, 27 апреля, Д.СТАЙНБЕРГ планирует встретиться с высшим руководством Украины, в частности, с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ и представителями Партии регионов.

В эксклюзивном интервью УНИАН Д.СТАЙНБЕРГ сообщил, что цель его приезда – подтвердить, какую ценность руководство Америки предоставляет отношениям США с Украиной. «Подчеркнуть намерения президента Барака ОБАМЫ поддержать и развить тот уровень сотрудничества, который у нас есть», – сказал заместитель госсекретаря США.

На вопрос корреспондента, какие его ожидания от встреч с украинской властью, он ответил, что прежде всего, хотел бы услышать из первых уст от наших лидеров о «тех вызовах, проблемах, которые, как они считают, сегодня появились перед ними и каким образом, по их мнению, можно было бы работать Украине и США вместе, чтобы дать ответ на эти вызовы не только в Украине, но в регионе и целом мире».

«Мы знаем, что Украина, как и весь мир, должна справиться с серьезными проблемами, которые вызваны мировым экономическим кризисом. И очень важно для всех нас наладить общий труд, чтобы эффективно решать проблемы. Я буду стараться передать твердое намерение США продолжать поддерживать развитие демократии в Украине, продолжать поддерживать безопасность Украине в этом важном регионе мира», – отметил Д.СТАЙНБЕРГ.

После избрания Б.ОБАМЫ президентом США визит Д.СТАЙНБЕРГА в Украину – это пока самый высокий по уровню визит представителя американской власти.

Д.СТАЙНБЕРГ также прибавил, что прежде всего хотел бы со своим коллегой Дэвидом ЛИПТОНОМ, который представляет Белый Дом, конкретно поговорить об экономических вопросах, которые сейчас стоят на повестке дня, в частности, относительно сотрудничества Украины с МВФ, а также о соглашении с ЕС о транзите энергоресурсов.

«Я также бы хотел поговорить с вашими лидерами о том, как Украина работает над выполнением ежегодной национальной программы с НАТО. Намерен узнать, как можно помочь, чтобы поддерживать соответствующий темп этой программы», – отметил он.

Кроме того, Д.СТАЙНБЕРГ намеревается во время встречи с украинским руководством выразить благодарность за вклад Украины в миротворческие операции в Афганистане, Ираке, Африке.

«С украинской властью еще хочу обсудить, как мы – США – собираемся двигаться в направлении улучшения своих отношений с Россией и при этом предоставлять такую же важность отношениям с Украиной. Все считают, что хорошие отношения между США и Россией будут позитивным фактором для Украины и других стран этого региона», – прибавил он.

Справка УНИАН. Д.СТАЙНБЕРГ является первым заместителем Государственного секретаря Хиллари КЛИНТОН. Он был назначен Президентом и утвержден Сенатом США 28 января 2009 года, а на следующий же день Государственный секретарь приняла его присягу при вступлении в должность.

С 1996 по августа 2000 года Д.СТАЙНБЕРГ работал заместителем советника по национальной безопасности президента Билла КЛИНТОНА. В этот период он также был личным представителем президента во время встреч «Большой восьмерки» 1998 и 1999 годов.

До вступления в должность заместителя советника из национальной безопасности он был руководителем аппарата Государственного департамента и директором штаба стратегического планирования в Государственном департаменте (1994-1996), а также руководителем аналитической службы в Бюро разведки и исследований Государственного департамента (1993-1994).

Д.ЛИПТОН – советник в Белом доме по вопросам международной экономики.