Волкер: В отношениях с РФ следует искать разумное решение, потому что заставить ее нельзя

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что в отношениях с РФ надо создать условия для нахождения разумного решения, потому что заставить ее нельзя. Об этом Волкер заявил в интервью ZN.UA.

В частности, по его убеждению, не следует рассчитывать, что когда-то удастся заставить Россию делать то, чего она не хочет. "Итак, как следует действовать? Нужно сделать так, чтобы Россия захотела. Чтобы Россия поняла - речь идет о лучшем способе защитить ее, России, собственные интересы», - сказал посол.

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«Россия попыталась с помощью силы оставить Украину в сфере своих интересов. Однако вторжение и оккупация привели к обратному эффекту. Россияне получили не то, чего хотели», - убежден Волкер.

«Россия пыталась создать еще одну Абхазию. Там думали, что это им удастся довольно легко. Теперь, думаю, россияне начинают понимать, что этот сценарий также не срабатывает. Мы им показываем, что это не удастся. Не только сейчас, но и в дальнейшем. И со временем все для них будет складываться еще хуже. С политической, экономической, информационной точек зрения и в вопросе безопасности», - подчеркнул спецпредставитель США.

«Однако Москва может избежать дальнейших осложнений. Если Россия действительно хочет действовать в соответствии с ее собственными заявлениями. Согласно им, она поддерживает территориальную целостность Украины и беспокоится о защите русскоязычного населения. Если это так, можно считать, что есть почва для разговора. Просто надо найти другой способ достижения этих целей. И здесь мы подходим к вопросу привлечения миротворцев. Такой подход дает России возможность действовать в соответствии с её интересами», - сказал Волкер.

«Заставить Россию нельзя, обмануть - не удастся, но создать соответствующие условия для поиска разумного решения - можна», - пояснил дипломат.