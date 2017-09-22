В ИС раскрыли суперплан Путина по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин уже дал установки главарю "ДНР" Александру Захарченко: что делать в случае, если "голубые каски" зайдут на оккупированные Россией территории Украины. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, тот вариант миссии, который предлагает Путин (вип-охрана для миссии ОБСЕ, - УНИАН) – абсолютно неприемлем, поскольку он никак не влияет на деэскалацию конфликта.

"Первое – миссия ОБСЕ по своим функциям, задачам и мандату вообще не имеет права вмешиваться в ситуацию, на что нацелены миротворческие миссии. Единственная их функция – это мониторинг, наблюдение. Они не могут заставить выполнять пункты Минских соглашений, заставлять боевиков отводить вооружения. Миссия ОБСЕ – наблюдать, фиксировать и сообщать", - подчеркнул Тымчук.

Кроме того, своим предложением Путин вводит какое-то ноу-хау в миротворческие операции, но с точки зрения Украины, с точки зрения европейских союзников и с точки зрения самого международного права и понятия миротворческих операций в понимании ООН Москва занимается откровенной ерундой.

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"Да, они придумали суперплан, как нивелировать миротворческую операцию, но этот план ни в какие ворота не лезет", - заявил нардеп.

Соответственно, продолжил координатор ИС, Москва готова к тому, что если ей придется идти на уступки и будет другой вариант миротворческой операции, то они задействуют запасной вариант.

"Они готовы пойти по пути, по которому шли в 2014 году – изображение гражданского неповиновения. Но если в 2014 году Путину для этого приходилось таскать автобусами "титушек", которые изображали массовку во время захвата административных зданий, то сейчас гораздо проще. Сейчас боевики "ЛНР", "ДНР" и прочие легко и просто изобразят многотысячную акцию протеста для того, чтобы заблокировать миротворцев ООН", - объяснил Тымчук.

То есть Кремль придумал такой себе запасной вариант, чтобы изначально, при попытке ввести миротворцев не по тому плану, который угоден Москве, сразу же сорвать эти миротворческие операции. По мнению нардепа, это будет делаться по известному методу Путина – спереди женщины и дети, а сзади боевики.

"Я уверен на 100 процентов, что именно это Путин и пытался донести до Захарченко", - подытожил координатор "Информационного сопротивления".

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что главарь "ДНР" Александр Захарченко прибыл в Кремль. Причина визита - якобы посещение юбилейного концерта народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Но российский оппозиционный политик, организатор Антивоенного движения Ольга Курносова заявила, что Кремль вызвал главаря террористов из-за беспокойства в связи с возможным введением миротворцев на Донбасс, а посещение концерта к 80-летию Иосифа Кобзона - это лишь прикрытие.