"А пошел ты отсюда!": ведущий пропагандистского НТВ выгнал из студии украинского политолога (видео)

На российском пропагандистском телеканале НТВ ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира выгнал из студии украинского политолога Кирилла Климчука.

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"Мы хотим себя защитить от таких стран-гопников, как Российская Федерация. И это мы уже показали на Донбассе", - заявил Климчук, как видно на опубликованном в YouTube видео.

Норкин сразу же отреагировал на слова украинского политолога, пригрозив: "А по шее не хочешь получить? Может хочешь извиниться? А пошел ты ***** отсюда".

После этого Климчук встал и вышел со студии, показав неприличный жест - средний палец.

Как сообщал УНИАН, известный украинский ведущий Мыкола Вересень во время спора в прямом эфире плеснул водой в лицо политологу Александру Семченко и предложил ему покинуть студию.

Облитый водой Семченко выругался и плеснул водой в Вересня, но тот увернулся. Политолог заявил, что не уйдет из студии, после чего и вовсе начал обращаться к телеведущему на "ты" на повышенных тонах.

Вересень извинился за свое поведение, но только перед зрителями, поскольку не считает себя виновным перед Семченко.