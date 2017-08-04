"Охладил атмосферу": обливший водой политолога во время прямого эфира ведущий Вересень объяснил свой поступок (видео)

Известный украинский ведущий Мыкола Вересень во время спора плеснул водой в лицо политологу Александру Семченко и предложил ему покинуть студию.

Облитый водой Семченко выругался и плеснул водой в Вересня, но тот увернулся. Политолог заявил, что не уйдет из студии, после чего и вовсе начал обращаться к телеведущему на "ты".

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Ведущий объяснил, что облил водой доктора политических наук, поскольку не мог прервать слишком длинный монолог. "… Слова, которые мне, да и многим украинцам, не нравились, о том, что россияне не нападали, Крым российский, что виновата Украина, а не сепаратисты. Для того, чтобы все это угомонить, я вылил воду, чтобы человека успокоить", - заявил Вересень.

Вересень извинился за свое поведение, но только перед зрителями, поскольку не считает себя виновным перед Семченко. "Я прошу прощения у телезрителей... Я просто выполнял обязанности ведущего – успокоить и охладить атмосферу, которая была очень горячей. Кому какое мое объяснение нравится - пусть берет себе его на вооружение", - отметил ведущий.

"То, что он сделал, как минимум дисциплинарный проступок, который должен быть наказан в соответствии с КЗоТ", - пишет, в свою очередь, на Facebook политолог Семченко.