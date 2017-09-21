Порошенко после встречи с Трампом: США поддерживают предложение Украины по миротворцам на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что США поддерживают предложение Украины по развертыванию миротворческой миссии ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом сегодня журналистам в Нью-Йорке.

"Важная позиция, США полностью поддержали предложение Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, по размещению на востоке Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН", - заявил он.

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"Я подчеркиваю и заявляю: украинская позиция, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы, что исключит возможность проникновения российских войск, вооружения, амуниции и действительно будет служить делу мира", - отметил Порошенко.

"Нашей главной целью является деоккупация, восстановление суверенитета (Украины над оккупированной частью Донбасса - УНИАН) и скорейшее принесение мира на украинскую землю", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 18 сентября начал официальный визит в США для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как заявлял президент, среди прочего, он планирует поднять вопрос о введении миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса.