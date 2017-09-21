ООН должна мобилизовать мировое сообщество на борьбу со злом - Туск

00:51, 21 сентября 2017
Политика
2

Также Туск в выступлении на Генассамблее ООН напомнил об Украине.

Дональд Туск / REUTERS

Президент Европейского совета Дональд Туск в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН напомнил об Украине.

Соответствующий текст выступления был обнародован сегодня в Брюсселе Советом ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Трампа заявили о продолжении попыток России "перекроить" границы соседних стран силой

"В нашей политической жизни есть «черные» и «белые» ситуации, которые абсолютно понятны, так, как в случае с ядерным шантажом Северной Кореи, терроризмом или агрессией против Украины. И тогда мы должны продемонстрировать, что еще способны различать добро и зло. Иногда для этого требуется мужество. ООН не ищет трусливо компромисс со злом, но мобилизует мировое сообщество на борьбу с ним. Поэтому моральная оценка реальности, четкая и однозначная, должна быть первым принципом совместных действий", - сказал Туск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Генассамблея ООН#президент Евросовета Туск