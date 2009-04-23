Политолог объяснил, почему у Ющенко такой низкий рейтинг

Вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел свою инаугурационную пресс-конференцию как кандидат на должность главы государства на будущих выборах.

Об этом в комментарии УНИАН заявил политолог Вадим КАРАСЕВ, прокомментировав, в частности, причины решения В.ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на будущих президентских выборах.

“Эта пресс-конференция была инаугурацией В.ЮЩЕНКО как кандидата в президенты. Это была инаугурационная, кандидатская пресс-конференция. Понятно, что это объединилось с его плановой квартальной пресс-конференцией, но акцент делался на уже будущие президентские выборы”, - сказал В.КАРАСЕВ.

По мнению политолога, основной аргумент В.ЮЩЕНКО выдвижения своей кандидатуры на будущие президентские выборы заключается не в рейтинговых показателях, а именно в необходимости продолжить дело, которое В.ЮЩЕНКО, его команда и страна в целом начали в 2002-2004 годах.

“Ведь получается так: если В.ЮЩЕНКО не будет участвовать в президентских выборах, не будет выносить свою программу, свои размышления, действия к избирателям, то дело 2004 года может остаться без персонификации и продолжения”, - объяснил В.КАРАСЕВ, добавив, что, “невзирая на все разговоры об Арсении ЯЦЕНЮКЕ, как наследнике В.ЮЩЕНКО, судя по заявлениям и политическим взглядам самого ЯЦЕНЮКА, это далеко от истины”.

“Нужно продолжить дело. В.ЮЩЕНКО в этом уверен. Он также уверен, что, невзирая на рейтинг, на это есть запрос в обществе от миллионов людей”, - отметил политолог.

По мнению В.КАРАСЕВА, “В.ЮЩЕНКО не смог реализовать свою президентскую программу и программу страны, которая избрала Президента ЮЩЕНКО в 2004 году, именно из-за отсутствия адекватных инструментов для президентской власти, и политической системы государства в целом”.

Он заметил, что за это время в Украине изменилась политическая система, в частности, конституционные полномочия главы государства. “За это время дважды проводились парламентские избирательные кампании. Дважды премьер-министром была Юлия ТИМОШЕНКО и по одному разу Юрий ЕХАНУРОВ и Виктор ЯНУКОВИЧ...”, - констатировал эксперт.

Как он объяснил, “эпоха конфликтного дуализма между Президентом и премьером – и это касается не персоналий, а политических вещей – все это сделало невозможным “форсаж” Украины в европейском направлении, что было задекларировано в 2004 году”.

“У Президента не было инструментов и институционального фундамента, что давало бы ему возможность проводить в режиме “фаст-трек”, как говорят политологи, свою политическую и государственническую линию. Это можно было бы сделать и авторитарным путем”, - сказал В.КАРАСЕВ, добавив, что низкий рейтинг Президента В.ЮЩЕНКО является свидетельством наличия в Украине демократии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 апреля, на пресс-конференции по поводу целей, заданий и перспектив проведения в государстве конституционной реформы В.ЮЩЕНКО заявил: “Я откровенно хочу сказать. Это как мое политическое завещание – если мы не сделаем демократическую европейскую активную Конституцию, которая сформирует противовесы власти, мы получим колоссальные риски по прохождению демократического процесса”.

В то же время на вопрос журналистов, не означают ли его слова о политическом завещании то, что он не будет участвовать в следующих президентских выборах, В.ЮЩЕНКО ответил: “Иду. Это так ясно, очевидно”.