НАБУ проводит обыски в Днепре по делу нардепа Дейдея

Сотрудники НАБУ проводят обыски в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам депутата Евгения Дейдея, занял его семье деньги. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро подчеркнули, что следственные действия проводятся в соответствии с постановлением суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года.

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"Обыски проходят в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам депутата, занял средства семье народного избранника", - сказано в сообщении.

При этом в НАБУ отметили, что заявления Дейдея о якобы нарушениях со стороны детективов бюро не соответствуют действительности.

Сам Дейдей в Facebook написал, что "в доме и офисе Линчевского проходят незаконные обыски".

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ заявили, что возможные новые представления против нардепов Дейдея и Лозового.