В НАБУ заявили, что возможные новые представления против Дейдея и Лозового

Против народных депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового могут быть новые представления САП. Об этом сообщил член Совета общественного контроля при НАБУ Антон Марчук, сообщает «5 канал».

Он заявил, что прокуроры пытаются получить новые доказательства преступлений народных депутатов и будут еще раз обращаться в парламент в сентябре за разрешением на привлечение нардепов к ответственности.

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"Сейчас очень затруднены следственные действия тем, что Верховная Рада не дала согласия на привлечение их к уголовной ответственности (нардепов Дейдея и Лозового – ред.). Согласно УПК и закону "О статусе народного депутата" против них не могут проводиться некоторые следственные действия. Расследование этих дел существенно затруднены. Но, насколько я слышал от представителей САП, они будут пытаться в рамках дозволенного проводить следственные действия, для того чтобы найти новые факты, которые могут лечь в основу новых представлений о привлечении к уголовной ответственности", – сказал Марчук.

Как сообщал УНИАН ранее, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не исключает представления новых представлений на народных депутатов Андрея Лозового (фракция Радикальной партии) и Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") в том случае, если появятся новые факты незаконного обогащения.

В частности, он прокомментировал заявление генерального прокурора Юрия Луценко о том, что с сентября будут новые представления на Лозового и Дейдея.