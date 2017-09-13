Порошенко и генсек ОБСЕ согласовали подходы по размещению миротворцев ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и новый генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер скоординировали подходы относительно размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко во время встречи поздравил посла Гремингера с избранием на пост генсека ОБСЕ.

Президент также проинформировал о развитии ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей, а также очертил видение стратегии по деоккупации Крыма.

Также собеседники обсудили деятельность СММ ОБСЕ и необходимость укрепления оперативной работы Миссии. Порошенко обратился к генсеку с просьбой содействовать предоставлению СММ нового технического оснащения, что повысит качество повседневной работы наблюдателей СММ. Была подчеркнута важность полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

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«Стороны скоординировали также подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН по данному вопросу», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи президент призвал генсека задействовать все возможные механизмы Организации, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками на Донбассе.

В свою очередь Гремингер приветствовал назначение специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.

Как сообщал УНИАН, вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс президент Петр Порошенко поднимет на Генассамблее в Нью-Йорке.