Еврокомиссия увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с пропагандой РФ

Заместитель руководителя Главного директората Европейской комиссии по связям со странами-соседями Катарина Матернова заявляет, что Еврокомиссия постепенно увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеForbes: Про-кремлевские ботнеты представляют экзистенциальную угрозу для Twitter

Она отметила, что ЕС помогает Украине бороться с российской пропагандой.

«Мы, несомненно, обеспечиваем финансовой помощью сектор гражданского общества, помогаем средствам массовой информации. Мы увеличиваем нашу поддержку в этом вопросе», - подчеркнула Матернова.

Она добавила, что ЕС может помогать в предоставлении ресурсов, консультировать и проводить обучение в Украине.