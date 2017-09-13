Еврокомиссия увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с пропагандой РФ
ЕС обеспечивает финансовой помощью сектор гражданского общества, поддерживает СМИ.
Заместитель руководителя Главного директората Европейской комиссии по связям со странами-соседями Катарина Матернова заявляет, что Еврокомиссия постепенно увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.
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Она отметила, что ЕС помогает Украине бороться с российской пропагандой.
«Мы, несомненно, обеспечиваем финансовой помощью сектор гражданского общества, помогаем средствам массовой информации. Мы увеличиваем нашу поддержку в этом вопросе», - подчеркнула Матернова.
Она добавила, что ЕС может помогать в предоставлении ресурсов, консультировать и проводить обучение в Украине.