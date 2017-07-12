Российская пропаганда в Германии пытается изобразить Украину "государством, которое не состоялось" - депутат

Депутат немецкого Бундестага, член Комитета по иностранным делам Марилуизе Бек заявляет, что российская пропаганда влияет на настроения населения и политическую систему в Германии и пытается изобразить Украину «несостоявшимся государством», ради которого не стоит идти на ухудшение отношений с РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам в Киеве.

"Конечно, у нас российская пропаганда имеет место, у нас есть достаточно немаленькое сообщество русскоязычных, которые читают, смотрят российские СМИ, центральной темой которых, на мой взгляд, является желание восстановить дружеские, хорошие отношения с Россией", - заявила Бек.

По словам депутата Бундестага, российские СМИ пропагандируют мнение, что из-за Украины, которая "не доводит политические реформы до конца (это такое мнение)", не нужно в дальнейшем "терпеть ухудшение отношений с Россией".

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"Вы даже не можете себе представить, насколько чувствительна наша демократическая система, насколько мы, депутаты зависим от настроений населения. Это касается всех партий, всех фракций, и депутаты в своем избирательном округе получат такие вопросы: почему вы ради Украины готовы на такой конфликт с Россией", - сказала Бек.

Она отметила, что российская пропаганда в Германии педалирует такие тезисы, что Украина - якобы "failed state" (несостоявшееся государство) и "lost cause" (безнадежное дело).

"Именно этому мнению мы пытаемся противостоять, потому что это очень угрожающее мнение", - подчеркнула Бек и добавила, что "этому можно противостоять, когда время от времени из Украины идут к нам положительные новости".

Как сообщал УНИАН, СБУ предлагает ввести уголовную ответственность за враждебную пропаганду в СМИ.