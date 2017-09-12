Саакашвили незаконно находится на территории Украины, однако пока его задерживать не будут - МВД

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявляет, что лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили незаконно находится на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шевченко заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, что Саакашвили находится незаконно на территории Украины.

«По нашему убеждению - да», - сказал Шевченко.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему Саакашвили не задерживают сотрудники правоохранительных органов, Шевченко сказал, что «такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные вещи».

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«У нас есть сведения о лицах, которых мы считаем нужным задержать. Если будут найдены еще сведения о других лицах, которые дали бы возможность законно создать процессуальное действие задержания, это действие будет выполняться», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-президенту Грузии, бывшему председателю Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Сегодня, 12 сентября, пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения – незаконного пересечения границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Также сегодня были задержаны пять человек, которым инкриминируют совершение уголовных преступлений во время прорыва через границу в ПП «Шегини».

В МВД напомнили, что в результате событий 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" "при охране публичной безопасности и порядка 13 полицейских и 9 пограничников получили телесные повреждения разной степени тяжести".