В Прилуках на 9 мая вывесят красные флаги

Райсовет города Прилуки (Черниговская обл.) принял решение, согласно которому во время празднования Дня победы в Прилуках на зданиях официальных учреждений будут вывешены красные флаги.

В ответ Черниговская областная организация ВО "Свобода" обратилась к правоохранительным органам с требованием дать оценку действиям Прилукского районного совета.

В Свободе считают, что таким образом Прилукский райсовет нарушил закон о государственных праздниках Украины.

"Черниговская областная организация ВО "Свобода" подчеркивает: украинцы во Второй мировой войне боролись против захватчиков не за коммунистическую идеологию, а за родную землю. Вместе с тем, именно под красными флагами войска НКВД уничтожали миллионы украинцев голодоморами, репрессиями, вывозили в ГУЛАГи, держали в "колхозном рабстве", - заявили в Свободе.

Как сообщалось, флаги Советского союза 9 мая в День Победы и 14 октября (день освобождения Запорожья) намерен вывесить Запорожский городской совет.

Корреспондент.net