Аваков: прорыв Саакашвили через границу был спровоцированным и организованным

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что прорыв активистов вместе с лишенным украинского гражданства экс-главой Одесской ОГА Михэилом Саакашвили через границу был спровоцированным и организованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на брифинге в Киеве.

«Я квалифицирую то, что произошло, как преднамеренную провокацию. Потому что одной из целей этой провокации было спрвоцировать столкновения между пограничными и полицейскими силами, а также гражданскими активистами, которые пришли туда», - отметил глава МВД.

«Именно поэтому нами были даны соответсвующие распоряждения не применять ни огнестрельное оружие, не силовые воздействия. Именно поэтому мы не стали убирать привлеченные силы с пункта «Краковец», где они разделяли два противоборствующие лагеря активистов, не стали рисковать, и в ответ получили совершенно спровоцированный, теперь мы может это сказать, организованный прорыв и нападение на те небольшие силы полиции и пограничников, которые находились непостредственно на пункте пропуска», - резюмировал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.