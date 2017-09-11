Защита Чийгоза намерена обжаловать вынесенный ему приговор

Защита одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза намерена обжаловать приговор подконтрольного Кремлю Верховного суда аннексированного Крыма – 8 лет колонии.

Как передает Крым.Реалии, об этом после оглашения приговора сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов людям, собравшимся поддержать его подзащитного возле здания суда.

Защитник уточнил, что российский суд все-таки признал заключенного Чийгоза гражданином Украины.

По словам Полозова, защита будет добиваться освобождения его подзащитного вместе с правительством Украины.

«Приговор Ахтему Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый из вас получил сегодня 8 лет колонии», – отметил адвокат и добавил, что сам Чийгоз «не сломлен, он остался верен своему народу».

После выступления Полозова люди начали скандировать «Ахтем, мы с тобой!».

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Как сообщал УНИАН, сегодня ранее так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил Чийгоза к 8 годам колонии. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Чийгозу и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что дело Чийгоза является очередным приговором России, которая на самом высоком международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что поднимет вопрос осуждения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа в Совете Европы.