Порошенко отреагировал на судилище над Чийгозом в оккупированном Крыму: "очередной приговор России"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал приговор, который "Верховный суд" аннексированного Крыма вынес одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

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"Дело Ахтема Чийгоза – очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне – ООН – признана оккупантом", - написал президент в Twitter.

"Можно незаконно ограничить свободу, но свободу НЕ сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами, печь до ее освобождения", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза до 8 лет колонии строгого режима. Такое решение суд принял 11 сентября, сообщил адвокат Николай Полозов.

Справка УНИАН. Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно по Чийгозу и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

20 июня Чийгоза вывозили в Бахчисарай, где он смог проститься с больной матерью. 22 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза. 1 августа завершилось судебное следствие по делу Чийгоза.