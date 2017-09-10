Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.

Об этом говорится в сообщении американского дипломатического ведомства в Twitter.

"Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи - залог будущего", - отметили американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября парламент принял закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что этот закон «дает ключ будущему Украины».

Как известно, Министерство иностранных дел Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами нового закона об образовании относительно языка обучения представителей национальных меньшинств Украины. Также обеспокоенность выразили в Венгрии и Польше.