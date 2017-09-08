Во Франции отреагировали на инициативу Путина по миссии ООН на Донбассе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что инициатива президента России Владимира Путина насчет миссии ООН на Донбассе требует основательного изучения». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам на брифинге в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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«Мы ознакомились с большим интересом с инициативой РФ по ооновскому контингенту, обеспечению безопасности ОБСЕ, которые там работают. Мы сейчас рассмотрим эту инициативу с большим вниманием. Подобные решения требуют обстоятельного изучения с нашей стороны и с украинской стороны. Дополнительных комментариев по этому поводу не будет», - сказал Ле Дриан, отвечая на вопрос, должны ли миротворцы ООН находиться на линии соприкосновения или на всей территории Донбасса, и могут ли россияне принимать в ней участие.

Напомним, 8 сентября глава МИД России Сергей Лавров дезавуировал заявление президента РФ Владимира Путина насчет ввода миротворцев ООН на линию соприкосновения на Донбассе.

Теперь предложение РФ заключается в том, чтобы предоставить СММ ОБСЕ вооруженную охрану, состав которой будет определен "сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском".

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.