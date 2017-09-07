Особый статус Приднестровья в ООН: Украина выступит категорически против

Украина выступит против предоставления самопровозглашенной «Приднестровской республике» статуса в ООН. Об этом в Facebook сообщила нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Она подчеркнула, что ПМР не может рассматриваться отдельно от Республики Молдова.

«В условиях глубокого кризиса системы международного права в результате чего становятся возможными вооруженные агрессии, аннексии, нигилизм суверенитета и уважения одних государств к другим, предоставления каких-либо специальных статусов непризнанным, сепаратистским, марионеточным образованием, которые де-факто являются оккупированными территориями, - является недопустимым», - написала Фриз.

Кроме того, нардеп подчеркнула, что Тирасполь должен придерживаться действующих соглашений и форматов урегулирования приднестровского конфликта, а также отказаться от попыток получить легализацию самопровозглашенного статуса государства.

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«Заявления руководителя сепаратистского региона является очередной попыткой дискредитации и разрушения системы международного права, которую осуществляет Российская Федерация, образуя условия для формирования сепаратистских движений в мире», - добавила Фриз.

Напомним, стало известно, что «власть» Приднестровья намерена попросить ООН предоставить непризнанной республике статус наблюдателя. «Лидер» самопровозглашенной «республики» Вадим Красносельский убежден, что Приднестровье может получить такой статус по примеру Палестины.

Как сообщал УНИАН ранее, Фриз уже заявляла, что Украина поддержит инициативу лишить российских "миротворцев" оснований находиться на молдавской территории.

"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. В очередной раз подчеркиваю: мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы", - написала Фриз, отметив, что Украина готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам.