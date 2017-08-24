Украина поддержит инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья - Фриз

Украина поддержит инициативу лишить российских "миротворцев" оснований находиться на молдавской территории. Об этом заявила нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. В очередной раз подчеркиваю: мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы", - написала Фриз.

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Она также приветствовала заявление постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару и отмечает, что Украина готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам.

Как сообщал УНИАН, Молдова просит ООН поднять вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья. Кишинев обратился к ООН с просьбой включить в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья.