Комитет Рады рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, который урегулирует работу Генинспекции ГПУ

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять в первом чтении проект закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение деятельности Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины (регистрационный номер 6553).

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Как сообщили в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко», об этом по результатам заседания Комитета заявил первый заместитель председателя Комитета, народный депутат Украины (фракция «БПП») Николай Паламарчук.

Он отметил, что в настоящее время деятельность Генеральной инспекции ГПУ законодательно не урегулирована. «Законопроектом четко определены функции Генеральной инспекции. Генеральная инспекция должна разоблачать всех негодяев, которые нарушают закон, бороться с коррупцией в прокуратуре. В этом году на 17 взяточников-прокуроров открыли уголовные дела. Предложенные проектом изменения направлены на обеспечение независимости и эффективности расследования преступлений, совершенных прокурорами, осуществление государственного обвинения в соответствующих производствах, проведение служебных расследований, аудита финансово-хозяйственной деятельности органов прокуратуры», - добавил Паламарчук.

Он также сообщил, что во время рассмотрения законопроекта в Комитете у депутатов возникло несколько вопросов к законопроекту. «Первое – по поводу следствия. Этим законом предусматривается, что следователи будут работать до тех пор, пока эта функция не будет передана из ГПУ в Государственное бюро расследований. Второй вопрос - когда кандидат предлагается на ту или иную должность в прокуратуре, они проходят комиссию на должности в Генинспекцию и комиссию в НАБУ. Поэтому возникло замечание о том, что дважды кандидаты проходят эту комиссию, в частности на добропорядочность, полиграф. Мы подумаем, как эти нормы ко второму чтению урегулировать. В целом, закон очень нужный, именно этот законопроект устраняет коллизии, существующие в законе о ГПУ. Мы урегулирует задачи и порядок работы Генеральной инспекции», - добавил Паламарчук.