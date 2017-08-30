Скандальный экс-прокурор Сус поддержал дело Полякова против НАБУ

Печерский районный суд Киева определил народного депутата Максима Полякова, который фигурирует в "янтарном деле", потерпевшим по делу о провокации подкупа НАБУ. Об этом сообщил сам Поляков, который носит электронный браслет по решению суда.

Пост Полякова в Facebook прокомментировал находящийся под домашним арестом по решению суда Дмитрий Сус, бывший заместитель начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

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"Я бы порасследовал это производство", - написал Сус с иронией.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Соломенский райсуд Киева избрал Сусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 дней. Экс-прокурора также обязали носить электронный браслет.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Суса 25 июля в международном аэропорту «Борисполь».

На следующий день ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 УК Украины.

Ему инкриминируется завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением; завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно; представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону Украины "О предотвращении коррупции".

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко вынес выговор за ложь в декларации и удовлетворил заявление Суса о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.