В ОБСЕ заявили об обсуждении в Минске "особого статуса" отдельных районов Донбасса

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что политическая подгруппа ТКГ обсуждала обеспечение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

"После летнего перерыва и начала нового учебного года, я чувствую, Трехсторонняя контактная группа решилась дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень. Следующее наше собрание будет 20 сентября", - сказал Сайдик.

Читайте такжеУкраинская сторона в Минске настаивает на создании рабочей подгруппы насчет границы – Олифер

По словам дипломата, на нынешнем заседании рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможное улучшение механизма платежей за поставки воды в отдельные районы Луганской области. Также речь шла о необходимости защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта.

В гуманитарной сфере, добавил спецпредставитель ОБСЕ, продолжилось обсуждение темы обмена удерживаемых лиц. "С наступлением холодов еще более актуальным является вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предпосылок наконец прийти к общему решению в интересах гражданского населения", - подчеркнул Сайдик.

Также он отметил, что дискуссия политической подгруппы была направлена на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей в соответствии с Минскими договоренностями.