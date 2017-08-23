Сайдик: Говорить о прогрессе касательно обмена заложниками нельзя

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что ТКГ не добилась серьезного продвижения в обсуждении вопроса обмена удерживаемых в связи с конфликтом в Украине лиц.

Об этом спецпредставитель ОБСЕ сказал по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

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Как отметил Сайдик, рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила интенсивные дискуссии по вопросу обмена удерживаемых лиц.

"Трудно сказать, был ли сегодня прогресс в этом обсуждении. Я думаю, что обсуждение этого вопроса - очень сложная тематика, ведь это связано с людьми и их судьбами. И, конечно, здесь надо действовать со всей ответственностью. Сегодня же говорить о конкретных продвижениях в этом вопросе нельзя", - заявил он.

Также, по его словам, были подведены результаты посещения мест содержания таких лиц. "Я бы хотел поприветствовать инициативу таких визитов. Они необходимы для ознакомления с условиями содержания по обе стороны линии соприкосновения", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Также, он сообщил, что в рабочей подгруппе по политическим вопросам состоялся обстоятельный обмен мнениями в свете переговоров "нормандской четверки". В частности, обсуждались вопросы, связанные с так называемой "формулой Штайнмайера" и законом об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.