Украина отреагировала на заявление Путина о миротворцах на Донбассе: россиян среди них быть не должно

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что заявлением президента РФ Владимира Путина относительно ввода миротворцев ООН на линию разграничения на Донбассе искажается сама идея введения миротворческой операции.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с информацией СМИ о последних заявлениях руководства РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

«В МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе, опубликованное в СМИ. Считаем, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на Востоке Украины», - заявили в МИД.

В ведомстве напомнили, что еще в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко официально направил Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН обращение о развертывании на территории Украины миротворческой операции под эгидой ООН. Это письмо было распространено 2 апреля 2015 как официальный документ СБ ООН. Соответствующая инициатива главы государства была до этого поддержана СНБОУ и Верховной Радой Украины.

«Целью такой операции должно стать обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основе Минских договоренностей и с соблюдением основных принципов и норм Устава ООН с усилением присутствия СММ ОБСЕ», - подчеркивается в комментарии.

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В МИД отметили, что с тех пор Россия как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины, отказываясь рассматривать обращения Украины в СБ ООН и даже утверждая, как это было в июне 2016 года, что Украина не обращалась в СБ.

«Украина всегда отстаивала четкую позицию, что любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль российско-украинской границы для предотвращения попадания российских военных, оружия, техники и наемников на территорию Украины», - напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что в случае принятия решения о разворачивании операции по поддержанию мира (ОПМ), «не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН». В равной степени, продчеркивается в комментарии, не может быть и речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении со стороны РФ.

«Обнародованная СМИ информация о заявлении президента РФ свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне-украинским конфликтом и исказить саму идею и цели разворачивания миротворческой операции, не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины», - говорится в комментарии.

В то же время, заверили в МИД, Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН.

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Также в МИД считают, что неукоснительное соблюдение российской стороной устойчивого и полного режима прекращения огня, объявленного в конце августа в связи с началом учебного года, должно создать благоприятную почву для начала диалога с целью размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Он, в частности, отметил, что размещение миротворцев ООН или людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, «вполне уместно». Не вижу здесь ничего плохого, наоборот считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины, но, разумеется, речь может идти о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Второе: эти силы должны находится на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье: решение этого вопроса должно состоятся не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники», - заявил Путин.

По его словам, это не может быть решено без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

22 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН. «Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН», - сказал Порошенко.