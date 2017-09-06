Введение миротворцев ООН на Донбасс: Кремль будет требовать особого статуса региона

В России заявили, что введение миротворцев ООН на Донбасс возможно после того, как Киев внесет правки в закон об особом статусе региона. Об этом заявил полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов, пишут «РИА Новости».

В частности, он заявил, что правки должны касаться введения особого статуса на постоянной основе.

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"Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера" , - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что не исключает возможности представления Украиной альтернативного варианта проекта резолюции о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

По словам посла, украинская делегация в Нью-Йорке ранее распространяла "набор своих идей и мнений относительно такой операции в рабочем порядке среди всех членов Совета Безопасности ООН".

5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутреукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины.

Впоследствии пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил на Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате». Ельченко заявил, что Украина настаивает на выводе всех российских войск с Донбасса до размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного региона.