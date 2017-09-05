Постпред в ООН не исключает, что Украина представит альтернативный проект резолюции о миротворцах на Донбассе

21:11, 05 сентября 2017
Война
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По его словам, ранее украинская делегация в Нью-Йорке распространяла "набор своих идей и мнений насчет такой операции в рабочем порядке" среди членов Совета Безопасности ООН.

Иллюстрация REUTERS

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявляет, что не исключает возможности представления Украиной альтернативного варианта проекта резолюции о размещении миротворцев ООН на Донбассе. Об этом он сказал во время видеовключения из Нью-Йорка в эфире телеканала "112 Украина".

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По словам посла, украинская делегация в Нью-Йорке ранее распространяла "набор своих идей и мнений относительно такой операции в рабочем порядке среди всех членов Совета безопасности ООН".

"Так что все это было, все это известно, но постоянно российская делегация подавала нам и другим сигналы, что она заблокирует любую попытку это все перевести на официальную бумагу и принять резолюцию Совета Безопасности ООН. То есть, угрожала своим правом вето. Именно поэтому мы не могли никуда двигаться в этом вопросе", - пояснил Ельченко.

При этом он добавил: "У нас все это есть, оно наработано. Уже оно есть на руках наших партнеров. Мы, я думаю, посмотрим, в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, мы подадим и распространим свой альтернативный вариант. Другой вариант - это работать на базе российского проекта. Это же не значит, что там должно остаться так, как они написали. Есть 15 членов Совета безопасности, не только одна Россия. И все они будут участвовать - это коллективная работа".

Также Ельченко отметил, что работа должна начаться только после того, как будут согласованы определенные базовые принципы о размещении на всей территории Донбасса, включая государственную границу, и в миссии не должно быть россиян.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России, как стороны конфликта, представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Позже пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил на Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате».

Ельченко заявил, что Украина настаивает на выводе всех российских войск из Донбасса до размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного региона.

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