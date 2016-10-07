Генпрокуратура передала в суд дело против экс-министра юстиции Лавриновича

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, Лавринович и его подчиненные обвиняются в совершении растраты бюджетных средств на общую сумму 8,5 миллиона гривен (1,1 миллиона долларов) за безосновательную и незаконную закупку Минюстом услуг юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США) под видом необходимости получения правовой помощи при подготовке к рассмотрению дела "Тимошенко против Украины" в Европейском суде по правам человека.

Следователи считают, что фактически растрата бюджетных средств происходила с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства в ходе судебного рассмотрения дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

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Против чиновников открыто производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт относительно указанных лиц 7 октября был направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

Санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины, по которой квалифицированы действия обвиняемых, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи Генпрокуратуры вручили подозрение Лавриновичу в производстве относительно служебного подлога и растраты имущества в особо крупных размерах.