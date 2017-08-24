Порошенко обсудил с главой Пентагона возможность ввода на Донбасс миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с министром обороны США сегодня в Киеве.

«Мы с господином министром обменялись мнениями по усилению международного присутствия на Донбассе, речь идет о возможном развертывании миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - сказал президент.

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«Мы подчеркиваем, что такое международное присутствие способствовало бы созданию надлежащих условий безопасности для продвижения политического трека мирного процесса», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.