Летальное оружие для Украины стало бы единственной гарантией прекращения агрессии РФ – эксперт

Руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко убежден, что предоставление Соединенными Штатами Америки Украине летального оружия стало бы гарантией прекращения Россией агрессивных действий.

Об этом Огрызко заявил, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости предоставления США летального оружия Украину.

«Россия, которая вооружила бандитов, которая завезла на Донбасс больше танков, чем есть в нескольких европейских крупнейших армиях на сегодняшний день, они еще нам рассказывают о том, что что-то может кому-то и почему-то мешать. Это очередной цинизм российской власти - не больше и не меньше», - заявил Огрызко.

«Я бы на месте американцев уже давно бы это оружие передал, что стало бы действительно единственной гарантией того, что любые другие агрессивные действия России будут прекращены. Чем дольше этого оружия у нас нет, тем больше у Путина желания воспользоваться своим пока на данный момент военным преимуществом», - отметил Огрызко.

По мнению экс-министра, чем больше будет цена военных авантюр Путина, тем меньше будет соблазн ими заниматься.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что в случае поставки Соединенными Штатами оружия в Украину российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны конфликта».

«Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как поступят провозглашенные республики. Возможно, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», - сказал Путин.

Справка УНИАН. В начале августа NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Пентагон передал в Белый дом рекомендации предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией.

По словам чиновников, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 млн долларов.

24 августа во время визита в Киев министр обороны США Джеймс Меттис заявил, что в Соединенных Штатах активно изучают вопрос о предоставлении Украине оборонительного вооружения.