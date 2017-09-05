Заявление Путина о миротворцах на Донбассе назвали искажением инициативы Порошенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин пытается исказить инициативу президента Украины Петра Порошенко о размещении миротворцев ООН на всей территории временно оккупированного Россией Донбасса для наблюдения за разоружением незаконных вооруженных формирований и боевиков.

Читайте такжеПутин назвал "уместным" введение миротворцев на Донбасс, но выдвинул Украине требованиеб этом заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко написала в Facebook.

«Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства относительно миротворцев на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру подать резолюцию в Совбез ООН относительно миротворцев на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными мордором территориями, линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей», - подчеркнула Геращенко.

Она отмечает, что миротворцы должны быть размещены на всей временно оккупированной территории Донбасса.

«Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах вдоль линии соприкосновения. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную россиянами территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на российско-украинской границе. А это «Изварино» и другие пункты, а не Станица Луганская», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идеи с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН», - сказал Порошенко.