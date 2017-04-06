Евродепутат Хармс: "Минск" не работает, на Донбассе должны появиться миротворцы

Сопредседатель группы "Зеленых" в Европейском парламенте Ребекка Хармс не ожидает успеха в выполнении минских договоренностей в их нынешнем виде и предлагает сторонам работать над их дополнением.

Об этом она заявила в дискуссии на Киевском форуме по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Хармс напомнила о том, что перемирие на Донбассе, которое является первым пунктом Минских договоренностей, нарушается "от первого дня после подписания еще первого Минска".

Читайте такжеВ Европарламенте выступают за ужесточение санкций против России – МИД

"Я много раз посещала контактную линию и зону АТО, и по моему мнению, соблюдение перемирия и в дальнейшем будет неуспешным", - считает Хармс.

В комментарии "Европейской правде" Хармс подчеркнула, что нынешнее состояние, при котором происходят регулярные обстрелы и потери с обеих сторон контактной линии, "вредит исключительно Украине, а не России".

"Поэтому необходимо как можно быстрее достичь договоренности о перемирии, а это возможно только в случае введения жесткого механизма – либо"голубых касок" (миротворцев ООН – ред.), либо миссии по безопасности ЕС", - пояснила она.

"Миротворцы должны (войти - ред.) в дополнение к минским соглашениям", - подчеркнула евродепутат.