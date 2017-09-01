НАПК настаивает на конфискации у ВО "Свобода" более 2,3 миллионов гривень

Национальное агентство по предупреждению коррупции настаивает на конфискации у ВО «Свобода» более 2,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении на официальной странице НАПК.

Согласно информации агентства, 4 сентября в Дарницком районном суде г. Киева будет рассматриваться административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии «ВО «Свобода» на основании протокола, составленного уполномоченным лицом НАПК, относительно нарушения порядка получения взноса на поддержку политической партии.

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Как информируют в НАПК, общий размер взноса, подлежащего конфискации, составляет 2,357 млн грн.

«Отметим также, что на предварительное судебное заседание 28 июля представитель ВО «Свобода» не явился, поэтому заседание было перенесено на 4 сентября, чем затягивается рассмотрение дела», - заявляют в агентстве.

В сообщении также сказано, что Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года выявил нарушения установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии. В частности, были обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках.