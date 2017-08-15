НАПК просит суд наказать Симоненко за нарушение финансирования Компартии

Подольский райсуд Киева отказался рассматривать дело главы Компартии Украины Петра Симоненко по протоколу Национального агентства по предотвращению коррупции, в котором ведомство просит привлечь его к административной ответственности. Об этом свидетельствует решение суда, передает Лига.net.

В документе сказано, что НАПК 30 июня составило акт по итогам проведения анализа отчета КПУ, в котором зафиксирован ряд нарушений при получении денежных взносов в пользу партии.

"Это свидетельствует о нарушении первым секретарем ЦК КПУ установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии, а соответственно, и о совершении им административного правонарушения", - говорится в постановлении.

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Однако суд отказался рассматривать протокол НАПК, поскольку дело "территориально не находится в пределах юрисдикции Подольского райсуда" и перенаправил обратно в НАПК, чтобы агентство передало его в другой суд.

Статья предусматривает штраф от 70 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 190 - 1 700 гривень).

Ранее сообщалось, что высший административный суд подтвердил законность запрета Коммунистической партии Украины (КПУ).