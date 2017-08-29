Украина инициирует проведение скайп-конференции из-за нарушения "школьного перемирия" боевиками - Олифер

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует проведение скайп-конференции на 31 августа из-за нарушения контролируемыми Россией боевиками "школьного перемирия".

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"На 31 августа, в преддверии нового учебного года, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы", - заявила Олифер.

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"Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договориласьоб установлении режима прекращения огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

28 августа первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» в Донбассе было зафиксировано более 600 фактов нарушения режима прекращения огня.

Также 28 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко активизировать усилия с целью выполнения Минского соглашения об установлении режима прекращения огня на востоке Украины.

В свою очередь Порошенко поручил руководству Вооруженных сил продолжать соблюдение объявленного режима «тишины».