Глава МИД Германии надеется на соблюдение "школьного перемирия" на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что стороны конфликта на Донбассе будут соблюдать так называемое "школьное перемирие", которое должно начаться на востоке Украины в полночь 25 августа.

Об этом говорится в поздравлении министра ко Дню Независимости Украины, опубликованном сегодня на сайте МИД ФРГ, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеГлава ОБСЕ призвал стороны конфликта выполнять "школьное" перемирие на Донбассе

"Вчера стороны конфликта в восточной Украине договорились о прекращении огня до начала учебного года. Мы это очень приветствуем. Я желаю людям там, чтобы эта договоренность, в отличие от многих предыдущих, была чем-то большим, чем пустыми словами, которые уже вскоре не имеют никакой силы", - отметил министр.

Он также добавил, что Украина выбрала приверженность ценностям демократии, верховенства права и свободы, но стране надо многое еще сделать в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Порошенко провел телефоный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полуночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.

Ранее участники ТКГ договорились установить с 24 июня по 31 августа, на время уборки урожая так называемое «хлебное перемирие», однако российско-оккупационные войска ежедневно нарушали его.