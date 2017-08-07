Правозащитники требуют ввести санкции против фигурантов дела Балуха

В Крымской правозащитной группе заявили, что дело против Владимира Балуха сфабриковано и требуют, чтобы в санкционные списки включили сотрудников ФСБ и всех причастных к делу.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил представитель организации Владимир Чекрыгин.

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"Хотелось бы заметить, что в деле Владимира Балуха мы будем настаивать на том, чтобы в санкционные списки включались все фигуранты этого дела, все, кто принимал в ней участие, не только верхушка ФСБ и судья, которая выносила приговор, а и тот судья, который выносил решение о его задержании, и следователь, проводивший обыск, рядовые сотрудники ФСБ", - заявил правозащитник.

"Все должны быть включены в эти списки, чтобы в Крыму понимали, что никто не останется без наказания, каждый понесет ответственность рано или поздно. Потому что внесение в эти санкционные списки будет означать, что человек на всю жизнь останется в Крыму или России", - добавил Чекрыгин.

Также он отметил, что в аннексированном Крыму должны работать международные правозащитные организации.

"Для нас очень важно, чтобы в Крыму смогли бы работать международные правозащитные организации, я даже не говорю – украинские, хотя бы чтобы это были международные. Потому что сейчас там есть только российские, но на них надежды мало, поскольку понятно, что из-за давления властей объективной картины они дать не могут, к сожалению, по объективным причинам", - отметил Чекригін.

Как сообщал УНИАН, Раздольненский районный суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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ФСБ России задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.