Ющенко встретился с главой миссии МВФ прямо в Борисполе

В аэропорту «Борисполь» началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем миссии МВФ в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО поинтересовался результатами переговорного дня миссии фонда в Украине.

Участники встречи планируют обсудить ситуацию с возобновлением работы МВФ в Украине. В частности, речь пойдет об изменениях к государственному бюджету на 2009 год, сбалансировании бюджета НАК «Нафтогаз Украины», пенсионной реформе.

Также стороны обсудят вопрос рекапитализации банков и дальнейшие условия сотрудничества с МВФ по программе «стенд-бай».