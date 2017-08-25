Введение миротворцев на Донбасс блокирует Россия - глава миссии Украины при НАТО

Ведение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия, заявил в эфире Радио Свобода первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Читайте такжеПорошенко обсудил с главой Пентагона возможность ввода на Донбасс миротворцев ООНПо его словам, украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны на Донбассе. «Если минские соглашения за три года не привели к миру, возможно есть, какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны принять, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате ... Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ (нынешней или новой) легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант - обеспечение (Донбасса - ред.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем кто это блокирует - та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков », - заявил Пристайко.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации «Минская-2».

Как сообщал УНИАН, Украина осенью выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи ООН, об этом 22 августа президент Петр Порошенко.