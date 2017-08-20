В Станице Луганской начал действовать круглосуточный патруль ОБСЕ

В субботу, 19 августа, СММ ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе Миссии в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе. Об этом сообщается на официальной странице Миссии в Facebook.

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«Постоянное присутствие Миссии на базе позволит нам расширить возможности осуществления мониторинга в этом чрезвычайно важном месте, на мосту в Станице Луганской. Здесь сохраняется крайне нестабильная ситуация и, к сожалению, в этом районе расположен единственный во всей Луганской области контрольный пункт въезда-выезда», - говорится в сообщении.

Наблюдатели используют широкий спектр технологий для наблюдения за этим районом, в частности, тепловизионную камеру для ночного мониторинга.

«Однако только наблюдатели могут общаться с гражданскими лицами и быть глазами и ушами международного сообщества. Теперь они будут ближе к людям в этом районе и смогут более подробно сообщать о нуждах и опасениях гражданского населения», - заявил первый заместитель главы СММ Александр Хуг.

Отмечается, что размещение наблюдателей на постоянной круглосуточной основе - это шаг СMM ОБСЕ на пути к нормализации ситуации в Станице Луганской.

«Пришло время, а на самом деле уже давным-давно необходимо было, чтобы стороны сделали свои шаги. Им необходимо прекратить огонь, провести разминирование и развести силы и средства», - подчеркнули в СММ.

«Несмотря на достигнутые договоренности о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, стороны до сих пор их не выполнили. Собственно, единственное перемещение сил и средств, которое мы наблюдали в этом районе, было продвижение вперед. Кроме того, этот участок по-прежнему поражен минами и неразорвавшимися боеприпасами», - посетовали наблюдатели.

Семеро членов СММ будут круглосуточно находится на базе. СММ имеет 10 передовых патрульных баз, а именно: в Волновахе, Покровске, Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской, Счастье, Попасной, Кадиевке, Горловке и Дебальцево.

«Мы также планируем открытие большего количества таких баз, особенно в районах, которые не контролируются правительством вблизи неконтролируемого участка границы с Российской Федерацией. Однако, прежде чем мы откроем эти базы, нам необходимы гарантии безопасности от лиц, осуществляющих фактический контроль в этих районах», - добавили в СММ.