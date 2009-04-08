ЦИК не хватит денег для повторного голосования на выборах Президента

Центральная избирательная комиссия обратилась в Верховную Раду и Кабинет министров по поводу необходимости увеличения финансирования на проведение очередных выборов Президента Украины, назначенных Верховной Радой на 25 октября этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было сегодня утверждено на заседании Центральной избирательной комиссии.

«В связи с необходимостью законодательного урегулирования вопроса, связанного с увеличением расходов госбюджета Украины на 2009 год по бюджетной программе, с целью недопущения нарушения конституционных прав граждан Украины. ЦИК постановляет обратиться в Верховную Раду и Кабинет министров относительно необходимости увеличения финансирования на проведение очередных выборов Президента Украины, назначенных на 25 октября этого года, на сумму 229 млн. 127,9 тыс. грн.», - сообщила на заседании заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Она напомнила, что постановлением ЦИК от 24 декабря 2008 года утверждено представление ЦИК, которым установлен объем средств для подготовки и проведения выборов Президента Украины в сумме 941 млн. 285 тыс. грн., в том числе в случае назначения повторного голосования – 289 млн. 900 тыс. грн.

По ее словам, законом о государственном бюджете на 2009 год предусмотрены расходы на проведение выборов Президента по бюджетной программе в сумме 712 млн. 157 тыс. грн., то есть на 229 млн. 127,9 тыс. грн. меньше, чем необходимо для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины, если учитывать проведение повторного голосования.

Как сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, недостаточное голосование ставит под угрозу надлежащую подготовку и проведение назначенных парламентом очередных выборов Президента и реализацию избирательных прав украинских граждан.

Также ЦИК утвердила постановление об определении объема бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой на 14 июня 2009 года. Речь идет о выборах, назначенных в Ивано-Франковской, Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.