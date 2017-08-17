Суд в Киеве продлил меру пресечения депутату Полякову до 17 октября

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Максиму Полякову до 17 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла следственный судья Елена Букина.

Суд обязал Полякова носить средство электронного контроля (браслет). Также Поляков должен сдать все загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти.

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Председательствующий судья удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры частично. В частности, суд исключил из ходатайство обязанность не отлучаться из города Умань. Таким образом, Поляков теперь не должен отлучаться только из Киева.

"Ходатайство удовлетворить частично. Продлить на два месяца, до 17 октября 2017 года срок действия обязанностей, возложенных при применении меры пресечения в виде залога в отношении подозреваемого Полякова Максима Анатольевича", - сказала судья.

Также суд обязал Полякова не отлучаться из Киева без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда, уведомлять следователя, детектива, прокурора или суд об изменении места жительства и места работы.

Кроме того, суд обязал Полякова воздерживаться от общения с депутатом Бориславом Розенблатом и еще рядом лиц, проходящих по делу.

Как сообщал УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

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По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. В настоящее время установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислав Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не разрешил надеть на себя электронный браслет, поэтому прокуроры Специализированной прокуратуры Украины подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства.