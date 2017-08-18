WikiLeaks скрыл данные о военных и разведывательных действиях России в Украине - СМИ

Сайт WikiLeaks в прошлом году, когда открывал документы Демократической партии США, отказался от публикации большого объема данных, связанных с российским правительством, пишет Foreign policy.

Издание отмечает, что WikiLeaks отказался опубликовать 68 Гб данных, поступивших из МВД России.

«WikiLeaks отвергает все представления, которые не может проверить. WikiLeaks отвергает представления, которые уже были опубликованы в другом месте или которые, вероятно, будут считаться незначительными. WikiLeaks никогда не отклонял представления из-за страны их происхождения», - написано в Twitter WikiLeaks относительно обращения издания о российских документах.

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(Считается, что учетная запись работает исключительно в Ассанжа, основателя группы, но в сообщении Twitter организация заявила, что ее поддерживает «персонал»).

Однако, еще в 2014 году ВВС и другие СМИ сообщали об этих данных, в которых подробно рассказывалось о российских военных и разведывательных действиях в Украине.

Меньшая часть данных стала доступной лишь в 2016 году, когда Ассанж отказался от них.

«У нас было несколько утечек, отправленных в Wikileaks, в том числе российский хак. Он бы разоблачил деятельность России и показал, что WikiLeaks не контролируется российскими службами безопасности », - сообщил источник, добавив «Много сотрудников Wikileaks, добровольцы или их семьи пострадали от коррупции и жестокости в России, мы были уверены, что Wikileaks выпустит информацию».

Сообщается, что «российский кэш» в конце концов был тихо опубликован на другом сайте в Интернете, почти без внимания или контроля.