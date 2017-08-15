МИД РФ отреагировало на депортацию из Украины пропагандистки с канала "Россия"

В Министерстве иностранных дел РФ возмущены депортацией из Украины корреспондентки государственного канала «Россия» Тамары Нерсесьян. Об этом говорится в комментарии МИД России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

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«Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и требуем от официального Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств в сфере свободы СМИ и обеспечения их безопасности», - отмечается в документе.

МИД РФ заявляет, что официальный Киев продолжает политику «воспрепятствования деятельности СМИ и методично пополняет список иностранных журналистов, которым запрещен въезд на территорию Украины».

«14 августа в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины была задержана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян, которую после многочасового допроса глубокой ночью доставили к российско-украинской границе и заставили пешком покинуть территорию страны», - сказано в комментарии.

«Основанием для таких действий властей стало решение СБУ, квалифицировавшей репортажи российской журналистки как «угрозу безопасности и территориальной целостности Украины». Показательно, что это не первый случай депортации работников СМИ под таким предлогом. Ранее, в июле СБУ выдворила из страны журналистку телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву», - утверждают в российском МИДе.

Также ведомство призвало представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «обратить внимание на политику украинских властей в отношении представителей средств массовой информации и дать принципиальную оценку их действиям».

Как сообщал УНИАН, 15 августа СБУ принудительно вернула на территорию РФ российскую пропагандистку Тамару Нерсесьян и запретила ей въезд в Украину на три года.